Lagezentrum : Innenministerium fehlten in der Flutnacht Informationen

Mainz Das Ausmaß der Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz mit mindestens 135 Toten vor einem Jahr war dem Lagezentrum des Innenministeriums nach Darstellung mehrerer Beamter erst Tage später klar.

„Wir hatten ein Informationsdefizit in der Nacht“, sagte der Leiter des Lagezentrums, Heiko Arnd, am Freitag im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz. Dies lasse sich jetzt im Nachhinein sagen. Das Ausmaß der Katastrophe habe er selbst weder am 14. noch am 15. Juli 2021 erfasst, „sondern erst in den darauffolgenden Tagen“.