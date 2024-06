Saarland Innenministerium: Während Unwetter zu Hause bleiben

Ausgerechnet zum EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft am Samstagabend drohen Unwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab den späten Abendstunden sollen von Südwesten her schwere Gewitter aufkommen und teils extrem heftigen Starkregen und Hagel mitbringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.