Neue EU-Verordnung : Ab sofort weitere Insekten in Lebensmitteln erlaubt – so werden die Produkte gekennzeichnet

Mehlwürmer sind schon länger in der EU in Lebensmitteln erlaubt. Foto: Getty Images/ollo

Trier Die EU hat diese Woche die Liste der zum Verzehr erlaubten Insekten erweitert. Neue Arten könnten nun in vielen Produkten vom Brot bis zum Schokoriegel verwendet werden. Bei welchen Bezeichnungen Allergiker Acht geben müssen.

In den Supermärkten Europas könnte es in Zukunft etwas knuspriger werden. Nach einer neuen Verordnung dürfen in der EU nun auch Lebensmittel mit Grillen, auch Heimchen genannt, und Getreideschimmelkäfern verkauft werden. Alle Infos zu den hierzulande ungewohnten Zutaten im Überblick.

Welche Insekten in der EU in Lebensmitteln erlaubt sind

In der EU dürfen momentan vier der weltweit 1.900 essbaren Insektenarten in Lebensmittelprodukten landen: Wanderheuschrecken, Mehlwürmer und jetzt neuerdings auch Grillen und Getreideschimmelkäfer. Grillen dürfen seit Dienstag zunächst nur vom vietnamesischen Unternehmen Cricket One bezogen werden. Weitere Unternehmen sollen folgen. Die Tiere stammen ausschließlich aus kontrollierten Aufzuchten.

In welchen Lebensmitteln Insekten zu finden sind

Der Großteil der zum Verzehr gezüchteten Insekten findet seinen Weg als entfettetes Pulver in verschiedene Lebensmittel. Dieses Pulver kann für fast alles verwendet werden: von Brot und Brötchen über Suppen, Soßen, Nudeln, Schokoriegel, Kekse oder Burger. Vereinzelt haben es in Europa aber auch schon gewürzte Heuschrecken oder Mehlwürmer in Schokolade auf den Markt geschafft. Momentan sei das Angebot noch überschaubar, sagt Armin Valet, Lebensmitteltechniker der Verbraucherzentrale Hamburg. Das Insekten es in der EU aus dem Nischenmarkt herausschaffen, liegt laut Valet noch in weiter Ferne.

Nährwert und Nachhaltigkeit von Insekten im Essen

Dabei bieten Insekten große Chancen für die Ernährung der Zukunft. Zahlreiche von der Welternährungsorganisation anerkannte Studien zeigen, dass Insekten ein großartiger Lieferant für Eiweiß, Vitamine, Ballaststoffe, Mineralien und ungesättigte Fettsäuren sind. Der Eiweißgehalt liegt je nach Insekt deutlich über dem von Rinder- oder Hühnerfleisch, bei gleichzeitig besserer Ökobilanz. Bei der gleichen Menge an Eiweiß verbraucht die Aufzucht von Insekten nur die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Vergleich zu Hühnerfleisch und erzeugt deutlich weniger Treibhausgase. Im Vergleich zu Rindfleisch verbrauchen Insekten nur ein Zwölftel der Ressourcen.

Ausgewachsene Hausgrillen (auch Heimchen genannt) krabbeln in der Fabrik Cricket Lab des Tschechen Husek auf ihren Boxen. Foto: picture alliance/dpa/Visarut Sankham

Was bei Lebensmitteln mit Insekten auf der Packung steht

Momentan stehen in der EU auf den Verpackungen von Lebensmitteln, die Insekten beinhalten, der lateinische Name und der deutsche Name in der Zutatenliste. So lassen sich Formulierungen wie „Acheta domesticus (Hausgrille), gefroren“ oder „Pulver aus Larven von Alphitobius diaperinus (Getreideschimmelkäfer)“ finden. Insekten gelten nicht als vegetarisch oder vegan und dürfen in der EU auch nicht derart gekennzeichnet werden. Verbraucherschützer fordern zudem klare Produktbezeichnungen wie „Tortellini mit Insekten“.

Worauf Allergiker beim Verzehr von Insekten achten sollten

Für Allergiker kann das Außenskelett der Insekten, welches aus schwerverdaulichem Chitin besteht, problematisch sein. Menschen, die allergisch gegen Krebstiere oder Weichtiere sind, sollten Insekten mit Vorsicht genießen. Auch bei Personen, die an Hausstauballergien leiden, können Reaktionen auftreten. Darüber hinaus gibt es bisher keine bekannten Unverträglichkeiten beim Verzehr der in der EU zugelassenen Insekten.

Sind Insekten die Zukunft der Ernährung?