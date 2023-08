Kaufmännische Schule Insolvente Privatschule Eberhard bleibt Montag doch zu - Schüler müssen woanders hin

Nur durch Zufall hat Susanne Müller (Name geändert) am Donnerstag von einer Bekannten erfahren, dass ihr 17-jähriger Sohn ab Montag keine Schule mehr hat. Jedenfalls nicht die bekannte kaufmännische Privatschule Eberhard in Trier, die er bisher besucht hatte. Denn diese schließt nun unerwartet doch, nachdem sie vor rund vier Wochen Insolvenz anmelden musste.