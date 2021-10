Wirtschaft : Streckt der Hahn jetzt die Flügel?

Das Logo des chinesischen Großkonzerns HNA hängt an der Fassade des Terminals am Flughafen Hahn. Der Airport in Rheinland-Pfalz hat Insolvenz angemeldet. Foto: dpa/Thomas Frey

Lautzenhausen Er galt als Erfolgsmodell, wurde zur Wiege der Billigfliegerei in Deutschland. Dann kam das Verkaufsdesaster. Jetzt ist der Hahn insolvent.

Während man andernorts Kilometer durch Korridore hetzt, um zum richtigen Gate zu kommen, ist hier auf der windigen Hochebene in zwei Terminals alles nah beieinander und leicht zu finden. Doch offenbar wussten zuletzt viel zu wenige Passagiere die Vorzüge des kleinen Hunsrückflughafens zu schätzen.

Die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH ist insolvent. Und die Zukunft des Airports, der schon so viele Turbulenzen hinter sich hat, seit das US-Militär ihn 1993 verließ, ist mal wieder ungewiss.

EXTRA Chronologie des Flughafens Hahn (dpa) Der ehemalige US-Militär-Airport Hahn ist der größte Flughafen in Rheinland-Pfalz. Er hat schon viele Hochs und Tiefs erlebt. Einige Stationen: 1993: Die US-Streitkräfte übergeben den Hahn der zivilen Verwaltung. 2007: In diesem Rekordjahr überspringt der Airport laut der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) mit 4 014 898 Fluggästen die Vier-Millionen-Marke. Später sinkt die Zahl der Fluggäste deutlich - bis heute. 6. Juni 2016: Das rheinland-pfälzische Innenministerium gibt den Verkauf des staatlichen Flughafens an die Shanghai Yiqian Trading (SYT) bekannt. Später bläst es den Deal wegen vermuteter krimineller Machenschaften hinter der Minifirma SYT spektakulär wieder ab. 31. Juli 2017: Die EU-Kommission gibt grünes Licht für den zweiten Verkaufsversuch des Landes Rheinland-Pfalz - diesmal zugunsten des chinesischen Mischkonzerns HNA. Künftige öffentliche Zuwendungen des Landes stünden mit den EU-Beihilfevorschriften in Einklang. 9. August 2017: Der Verkauf der rheinland-pfälzischen Hahn-Anteile von 82,5 Prozent für rund 15 Millionen Euro an HNA ist laut Innenministerium unter Dach und Fach. 17,5 Prozent verbleiben beim Land Hessen. 2019: Der Platzhirsch im Passagiergeschäft am Flughafen Hahn, Ryanair, verlagert mehr Flüge zu den benachbarten Airports Frankfurt/Main und Köln/Bonn. Die Zahl der Passagiere am Hahn beträgt laut ADV nur noch 1 496 362. Das sind mehr als zweieinhalb Mal weniger als im Rekordjahr 2007. 2020: Auch der Flughafen Hahn leidet stark unter der Corona-Pandemie. Das Passagiergeschäft bricht wegen Reisebeschränkungen ex­trem ein. Die Fracht legt deutlich zu: Transportiert werden etwa Schutzmasken.

Zu 82,5 Prozent gehört der Flughafen dem chinesischen Großkonzern HNA. Das Unternehmen hatte die Anteile 2017 für rund 15 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz erworben. Die restlichen 17,5 Prozent liegen nach wie vor beim Land Hessen.

Zuletzt hatte die Festnahme der Führungsspitze des finanziell angeschlagenen HNA-Konzerns Aufsehen erregt. Der Hunsrück-Flughafen betonte seinerzeit allerdings, dass dies keine Auswirkungen auf den Hahn habe. Der Flughafen sei auf gutem Kurs, hieß es noch Anfang Oktober. Und nun doch: die Insolvenz

Pleiten gab es am Flughafen Hahn allerdings schon mehr als diese. In unangenehmer Erinnerung dürfte den Vertretern der damaligen Landesregierung sein, was geschah, bevor HNA das Steuer übernahm. Vor rund fünf Jahren war nämlich der Verkauf des Hahn an eine chinesische Firma namens Shanghai Yiqian Trading (SYT) gescheitert. Das Land war Betrügern aufgesessen.

Während man in Mainz davon ausging, einen Investor gefunden zu haben, veröffentlichte der SWR am 21. Juni 2016 Fotos zu einem „Hausbesuch beim Hahn-Käufer“. Es gebe Pappkartons mit Drogerieartikeln, aber keinen Hinweis auf ein Logistik- oder Luftfahrtunternehmen.

Anfang Juli sprach auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer erstmals von Zweifeln am Käufer. Der Innenstaatssekretär reiste nach Shanghai. Schnell war klar, dass SYT gar nicht existierte und das erwartete Geld nicht fließen würde. Der Deal platzte, und die Regierung stand blamiert da.

Ende Juli 2017 startete das Land den neuen Versuch, nachdem die EU-Kommission grünes Licht für den Verkauf der Anteile an den chinesischen Konzern HNA gegeben hatte.

Und so wurde der Hunsrück-Airport zu einem Bausteinchen der neuen chinesischen Seidenstraße – jenem weit verzweigten von China finanzierten Transport- und Handelsnetz, das die Großmacht noch intensiver mit dem Rest der Welt verbindet.

Luftfahrtexperte Christoph Brützel sagte dem TV im Januar, als die Nachricht von der Insolvenz des chinesischen Megakonzerns HNA kam, er gehe davon aus, dass die chinesische Regierung dafür sorgen werde, dass der Hahn aus der Konkursmasse von HNA zu einem anderem staatlichen Unternehmen im Logistikbereich verlagert werde.

Beim Frachtgeschäft lief es zuletzt gar nicht schlecht. Der Hahn verbuchte dank des boomenden Online-Handels und der weltweiten Container-Engpässe Zuwächse. Das Passagiergeschäft hingegen schrumpfte – auch schon vor Corona.

Einst zählte der Regionalflughafen jährlich bis zu vier Millionen Passagiere. Er galt als Erfolgsmodell, seit dort am 22. April 1999 erstmals ein Ryanair-Jet gelandet war. In Deutschland begann damit, wie der Airport es selbst beschreibt, „ein neues Zeitalter des Flugverkehrs“: das des Billig-Fliegens. Doch dann kam die Ticketsteuer, die Zahlen sanken. Der irische Billigflieger Ryanair reduzierte sein Angebot im Hunsrück und verlagerte Flüge an größere Flughäfen.