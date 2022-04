Hunsrück-Flughafen Hahn : Insolvenzverwalter: Interesse an Flugbetrieb am Hahn

Insolvenzverwalter: Interesse an Flugbetrieb am Hahn

Das Logo des chinesischen Großkonzerns HNA hängt an der Fassade des Terminals am Flughafen Hahn. Foto: Thomas Frey/dpa

Bad Kreuznach Der Airport Hahn trudelt in schweren Turbulenzen. Doch der Insolvenzverwalter zeigt sich optimistisch für einen neuen Steigflug.

Der Insolvenzverwalter des flügellahmen Hunsrück-Flughafens Hahn sieht gute Chancen für die längerfristige Fortführung des Flugbetriebs. Zu den laufenden Bewerbungen von Kaufinteressenten sagte Jan Markus Plathner am Mittwoch in Bad Kreuznach: „Insbesondere haben wir eine Reihe von Investoren, die sich auch für den Flughafenbetrieb interessieren, und insofern sind wir da wirklich sehr glücklich darüber, dass wir so weit gekommen sind.“ Das Endergebnis sei allerdings noch unklar.