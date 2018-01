später lesen Integrationsplattform: Neues Angebot in Metropolregion Teilen

Eine neue Onlineplattform soll die Angebote für Flüchtlinge in der Ländergrenzen überschreitenden Metropolregion Rhein-Neckar bündeln und Helfer zusammenbringen. Die Plattform „alvivi“ soll an diesem Donnerstag (1. Februar) um 15.00 Uhr freigeschaltet werden, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Zur Metropolregion gehören Teile Badens, Südhessens und der Pfalz. dpa