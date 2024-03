Festspiele Intendant verlängert bei Nibelungen-Festspielen bis 2028

Bei den Nibelungen-Festspielen in Worms hat Intendant Nico Hofmann (64) seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Das teilte der Gesellschafterausschuss des Spektakels auf dem Freiluftareal vor dem Kaiserdom am Mittwoch mit. Auch der künstlerische Leiter Thomas Laue verlängerte bis 2028. Hofmann hatte die Leitung der überregional bekannten Festspiele in Rheinland-Pfalz 2015 von Dieter Wedel übernommen.