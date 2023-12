Museen Interesse an Levy-Schau: „Sind geradezu überrannt worden“

„Wir hatten in den ersten sechs Wochen so viel Publikum wie sonst durchschnittlich in der gesamten Laufzeit von Ausstellungen“, sagte Egle. Das ganze Museumsteam freue besonders, dass man vor allem die Besuchszahlen unter der Woche deutlich steigern konnte. „Wenn die Entwicklung andauert und wir über Weihnachten und Silvester die gesteigerte Feiertagsnachfrage verzeichnen, schließen wir mit einem Rekord ab.“ Es kämen viele Einzelbesucher sowohl aus der Umgebung als auch überregional. „Und es kommen Gruppen in einer Zahl, wie wir sie so nicht kennen.“