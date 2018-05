Beim internationalen Museumstag machen auch im Saarland jede Menge Häuser mit - häufig bei ermäßigtem oder freiem Eintritt. Rund 40 Museen laden am Sonntag (13. Mai) zu gut 80 Aktionen ein. Neben Ausstellungen gibt es Sonderführungen, Familienfeste und Mitmachaktionen für Kinder. Der 41. internationale Museumstag steht unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“. Laut den Veranstaltern soll der Tag zeigen, wie sich Museen bemühen, ihren Besuchern andere Zugänge zu ermöglichen, auch mit Hilfe moderner Medien. dpa

In Saarbrücken sind insgesamt vier Einrichtungen mit dabei. Das Historische Museum Saar etwa lädt Kinder ein, sich von einem Ritter seine Rüstung erklären zu lassen. Im Kulturzentrum „Auf der Schmelz“ in Sulzbach können Besucher dem Salzknecht beim Salzsieden im Gradierwerk über die Schulter schauen. Einen historischen Maschinenbaubetrieb gibt es in Neunkirchen zu entdecken.

Homepage Museumstag