Flutkatastrophe im Ahrtal : Roger Lewentz in Erklärungsnot: Interne Mails belasten den Innenminister

Mainz Das Innenministerium hat wichtige Beweismittel zur Flutkatastrophe zu spät an den Untersuchungsausschuss weitergeleitet. Darin finden sich brisante Details zur Lage an der Ahr. Ministerpräsidentin Malu Dreyer erwartet von Innenminister Lewentz eine Aufklärung der offenen Fragen.

Die Mainzer Landesregierung gerät bei der Aufarbeitung der Flutkatastrophe immer weiter unter Druck. Das Innenministerium hat dem Untersuchungsausschuss gleich mehrere Dokumente vorenthalten, obwohl es schon im vergangenen Jahr zur Abgabe verpflichtet gewesen wäre. Die Akten sind den Abgeordneten erst kürzlich zugänglich gemacht worden. Darunter finden sich zwei brisante E-Mails, die unserer Redaktion vorliegen.

Im ersten nun aufgetauchten Dokument ist ein Einsatzbericht der Polizei-Hubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz zu finden. Diese hatte am Abend der Flut auch die kürzlich erst entdeckten Videos aus dem Ahrtal gedreht. In der Mail von 0.53 Uhr spricht die Besatzung davon, dass das Hochwasser „dramatische Auswirkungen“ habe. „So stehen ab der Ortslage Dernau bis zur Ortslage Schuld, in fast allen Gemeinden entlang der Ahr, zahlreiche Häuser bis zum Dach im Wasser“, heißt es dort weiter. Viele Bewohner hätten sich nur noch über Taschenlampen mit SOS-Signalen bemerkbar machen können, da überall der Strom ausgefallen sei. Den Feuerwehrkräften sei es wegen der starken Strömung nicht möglich, die angesprochenen Häuser mit Booten anzufahren.

Die Schilderungen der Besatzung lagen dem Innenministerium in der Flutnacht vor. Sie widerlegen abermals die bisherige Behauptung des Innenministers, man sei nur von punktuellen Ereignissen ausgegangen. Ebenso stellen sie in Frage, dass sich die Einsatzkräfte vor Ort tatsächlich kümmern konnte.

Das Innenministerium hat eingeräumt, den Bericht erst vor drei Wochen an den Ausschuss gegeben zu haben. Als Begründung heißt es am Montagabend: „Mehrere Mitarbeiter des Lagezentrums waren im September 2022 als Zeugen im Untersuchungsausschuss geladen. Im Vorfeld haben sie sich noch einmal intensiv mit den vorhandenen Unterlagen beschäftigt und dabei festgestellt, dass der in Rede stehende Bericht nicht Gegenstand der Unterlagen des Lagezentrums für den Untersuchungsausschuss war.“

Nun sind weitere dieser Dokumente öffentlich geworden, die das Ministerium zuvor nicht an den Ausschuss weitergegeben hatte. Nach Informationen unserer Zeitung soll in den Akten des Untersuchungsausschusses eine Lücke über fast drei Stunden in der Dokumentation des E-Mail-Verkehrs im Lagezentrum klaffen.

In einer internen Mail finden sich ausführliche Schilderungen der Lage im Ahrtal. Etwa die schon bekannten sechs eingestürzten Häuser in der Gemeinde Schuld, aber neu auch etwa 25 Häuser, die einzustürzen drohten. „Laut Zeugenangaben in Altenahr eine Person in der Wohnung ertrunken“, heißt es. Auch die Polizeidienststellen in Adenau, Ahrweiler und Remagen seien betroffen, „teilweise mit Ausfall von PC, Telefon und Strom“.

Als Ereignisorte werden in der Mail Schuld, Ahrweiler, Adenau und Altenahr genannt. „Menschenleben in Gefahr, da Personen in Häusern oder Fahrzeugen eingeschlossen sind“. Dem Dokument zufolge stammt die Mail vom Lagezentrum des Innenministeriums selbst von 23.41 Uhr. Laut Innenministerium soll es sich allerdings um ein Missverständnis handeln. Die E-Mail soll demnach von der Polizei Koblenz verfasst und erst gut eine Stunde später an das Ministerium geschickt worden sein.

Ob es noch weitere unbekannte Dokumente gibt, ist bislang unklar. Die Opposition spricht von einem ungeheuerlichen Skandal und will nicht mehr an den Zufall glauben. Der Vorwurf der Verschleierung von Beweismaterial steht im Raum. Klar ist: Die neuen Dokumente belasten den Innenminister schwer. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich auf Nachfrage am Montag geäußert. Sie erwarte, „dass die offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden“.