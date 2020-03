Geschlechtertrennung im Unterricht? : Julia Klöckner: „Ich halte nichts davon, Experimente mit Kindern zu machen“

Extra

Der rheinland-pfälzischen CDU-Chefin Julia Klöckner reicht das Verbot der Vollverschleierung, das Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an Schulen im Land plant, nicht weit genug. „Frau Hubig springt wieder zu kurz: Das Verschleierungsverbot muss auch an den rheinland-pfälzischen Universitäten gelten. Und in den Empfehlungen an die Schulen darf nicht mehr stehen, dass Mädchen im Schwimmunterricht auch gerne Burkini anziehen können“, forderte Klöckner im Gespräch mit unserer Zeitung und begründete ihre Position: „Junge Frauen bekommen so vermittelt, dass ihr Körper abstoßend ist, während die Männer herumlaufen dürfen wie sie wollen. Der Staat muss da eine klare Haltung haben.“ Das vom Bildungsministerium angestrebte Verbot an Schulen rechnet Klöckner der CDU zu. „Ich finde es beachtlich, wie stark sich eine Landesregierung um 180 Grad in ihrer Haltung drehen kann. Vor Jahren sind wir für die Forderung nach einem Verbot von Vollverschleierung noch beschimpft worden, als seien wir islamophob oder rassistisch.“ Die Landesregierung sei „den jungen Frauen in den Rücken gefallen“ und habe „den Job fundamentalistischer Väter gemacht“.