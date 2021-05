Klimaschutz : „Diese Klimapolitik war respektlos!“

Imoen Fredrich setzt sich seit zwei Jahren bei Fridays for Future für den Klimaschutz ein. Foto: TV/privat

Weniger Fleisch, weniger Flüge und ein Systemwechsel, bitte! Warum eine Trierer Klimaschützerin sich Sorgen um die Zukunft macht.

Ein schwedisches Mädchen im Schulstreik. Damit fing alles an. Inzwischen demonstrieren junge Menschen überall in der Welt für mehr Klimaschutz. Für eine Zukunft, die ihnen die gleichen Chancen und Freiheiten bietet wie früheren Genrationen. Ihr Ruf wurde gehört. Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich entschieden, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz nachbessern muss, um die Freiheitsrechte jüngerer Generationen zu schützen. Im Eiltempo hat die große Koalition nach dieser Klatsche neue Klimaziele formuliert. Die EU ist ebenfalls dabei. Und auch die rheinland-pfälzische Landesregierung hat dem Thema Klimaschutz in ihrem Koalitionsvertrag viel Platz eingeräumt.

Unsere Redakteurin hat mit der 19-jährigen Fridays for Future-Aktivistin Imoen Fredrich aus Newel bei Trier über die neuen Klimaschutz-Ambitionen der Regierenden gesprochen, über die Wut der jungen Generation auf die Babyboomer und über das, was jeder Einzelne für den Klimaschutz tun kann – wenn denn genug Geld dafür da ist.

Machen Sie sich Sorgen um Ihre Zukunft?

Imoen Fredrich: Ja auf jeden Fall. Wenn wir nicht in den nächsten zehn Jahren unsere Gesellschaft massiv verändern, dann ist unsere Welt, so wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr vorhanden. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der es noch Pflanzen gibt, in der es noch Tiere gibt, in der das Wetter nicht komplett verrückt spielt und in der alles ganz furchtbar ist. Und ich fände es schön, wenn die Generation nach mir das auch noch erleben könnte. Die Angst um die Zukunft ist im Hintergrund immer da. Egal, wie gut ich in der Uni bin, egal, was ich vielleicht erreiche – was passiert, wenn wir nicht die Kurve bekommen? Es werden Flüchtlingskrisen entstehen und Umweltkatastrophen. Immer im Hinterkopf zu haben, dass das alles passiert, wenn sich jetzt nicht sofort etwas verändert, ist schon gruselig.

Dann müsste Ihnen das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts ja gut gefallen haben. „Historisch“ und „Ohrfeige“ waren zwei Worte, die diesbezüglich immer wieder fielen. Was sagen Sie dazu?

Fredrich: Es war kein gutes Klimapaket. Alles war viel zu vage, wurde immer wieder nach hinten verschoben. Die Aussage, dass das verfassungswidrig ist, fand ich gut. Das Urteil war in der Tat historisch und natürlich auch eine Ohrfeige. Das ganze Klima-Paket der Bundesregierung war aber auch eine Ohrfeige für uns. Dass überhaupt versucht wurde, uns dieses Paket als toll zu verkaufen, war respektlos. Erst 2050 klimaneutral zu werden, das kann ja nicht sein!

Was waren aus Ihrer Sicht die größten Versäumnisse deutscher Klimapolitik?

Fredrich: Natürlich, dass der Kohleausstieg immer weiter nach hinten verschoben wird. Dann dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien zu langsam vorangeht. Ich finde auch, dass zu wenig über Insektensterben gesprochen wird. Es ist schrecklich, dass immer noch Glyphosat genutzt wird. Auch auf die Textil- und Fleischindustrie wird viel zu wenig geachtet. Dass es noch Fleisch für unter zwei Euro gibt, das kann einfach nicht sein!

Der Kohleausstieg, bis wann müsste der passieren?

Fredrich: Optimal wäre 2030, auch wenn das leider unrealistisch ist. Aber um das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen, müsste er spätestens 2035 erfolgen.

Es geht bei alledem ja auch um einen Generationenkonflikt. „Boomer“ ist für Jüngere zum Schimpfwort geworden. Machen Sie den Älteren Vorwürfe?

Fredrich: Ich mache nicht jedem einzelnen Boomer einen Vorwurf. Umweltfreundlich zu leben, ist ja auch ein Privileg. Aber es ist schon so, dass die Generationen vor uns – egal ob aus Unwissenheit oder weil es ihnen egal war – den Planeten in weiten Teilen zerstört haben. Es geht darum, wie man damit nun umgeht. Statt zu sagen: „O, ja, okay, das war überhaupt nicht gut. Wir müssen jetzt etwas ändern“, wird gesagt, „die jüngere Generation übertreibt“ oder „die gehen nur zu Demos, weil sie schwänzen wollen“. So ist das aber eben nicht. Es ist schon oft so, dass ältere Menschen das nicht ernst nehmen und dass ihr Lebensstil einen großen Beitrag zur Zerstörung des Planeten geliefert hat.

Welche Verhaltensänderungen fänden Sie denn am wichtigsten?

Fredrich: Vorweg muss man sagen: Umweltfreundlich zu leben, ist ein Privileg. Dafür braucht man leider auch Geld. Klamotten zu kaufen, die nicht die Umwelt verpesten und Menschenleben gefährden, das kostet Geld, genau wie Bio-Fleisch. Aber das sind Dinge, die wichtig sind. Oder auch, sich ein Auto zu besorgen, dass nicht so umweltschädlich ist. Weniger Plastik nutzen. Konsum reduzieren. Keine Konzerne unterstützen, die auf Menschenrechte treten und die Umwelt zerstören. Das, was der Einzelne macht ist wichtig. Es ist toll, wenn jemand vegan oder vegetarisch lebt. Es ist aber auch wichtig, seine Stimme und seine Rechte zu nutzen und eine Partei zu wählen, die auf die Umwelt achtet. Natürlich muss jeder Einzelne was tun, aber vor allem muss das System auf demokratische Art und Weise verändert werden. Dabei ist aber mehr als eine Generation gefragt. Das müssen alle tun.

So eine Veränderung steht ja nach dem Klimaurteil auf Bundesebene nun an. Satire-Shows haben sich köstlich über die Reaktionen der Regierenden amüsiert, die ja voll des Lobes waren für die „Ohrfeige“, die sie da erhalten hatten. Wie fanden Sie das?

Fredrich: Ich finde da Satire schon angebracht. Wenn die Groko erst versucht, uns dieses Paket als was Tolles zu verkaufen, und sich dann herzlich für die Kritik bedankt. Ich fand das alles auch respektlos. Dann hätten sie sich besser entschuldigen sollen: „Stimmt, war blöd, wir müssen es besser machen, das Problem ernster nehmen“.

Aber jetzt geht es ja plötzlich alles ganz flott. Schwups, gibt es ein neues Klimagesetz. Jetzt soll Deutschland schon 2045 klimaneutral sein. Zufrieden?

Fredrich: Natürlich ist es schön, dass das verändert wurde, aber 2045 ist immer noch zu spät. Optimal wäre, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Und dafür müssten wir 2035 klimaneutral werden.

2035. Wie soll das gehen?

Fredrich: Kohleausstieg, CO 2 -Steuern, Fleisch besteuern. ÖPNV fördern. Das ist ganz wichtig. Es kann nicht sein, dass Kurzstreckenflüge billiger sind als sich ein Zugticket zu kaufen. Konsum reduzieren – auch wie viel weggeschmissen wird. Und natürlich erneuerbare Energien viel mehr fördern.

Halten Sie das denn für realistisch?

Fredrich: So, wie die Politik sich momentan verhält: Nein. Aber ich hoffe, dass sich bei der Bundestagswahl zeigt, dass das ein großer Wunsch der Wähler ist. Wenn den Menschen auf der ganzen Welt klar wird, dass die Klimakrise uns alle betrifft und zwar sehr massiv, dann glaube ich, dass etwas passieren wird und wir das auch schaffen können.

Jetzt ist aber vieles von dem, was sie fordern, damit verbunden, dass Dinge teurer werden. Teureres Fleisch, teurere Flüge. Wie kann man da noch für soziale Gerechtigkeit sorgen? Dafür, dass der Klimaschutz nicht auf dem Rücken der Ärmeren ausgetragen wird?

Fredrich: Die Klimakrise ist auch eine soziale Krise. Das gilt aufgrund der Globalisierung weltweit. Wir müssen aufhören, unseren Reichtum auf der Ausbeutung von Entwicklungsländern aufzubauen. Und innerhalb von Deutschland müsste man vielleicht einfach weniger Fleisch essen. Fleisch ist ein Luxusprodukt. Auch Kleidung. Die Deutschen kaufen sich so viel Kleidung, das braucht man eigentlich nicht. Das klingt jetzt vielleicht radikal, aber wir müssen darüber nachdenken, mit welchem Standard wir in Deutschland leben und ob das nötig ist. Wenn es diese Schere zwischen Arm und Reich nicht gäbe, dann hätten wir das Problem auch gar nicht. Warum können sich arme Leute das Fleisch nicht leisten? Weil sie nicht gut genug bezahlt werden!

Da ist aber ja schon mit Gegenwehr und einer gesellschaftlichen Spaltung zu rechnen. Aber sie sagen trotzdem: Es muss passieren?

Fredrich: Ja. Natürlich kann man nicht alles direkt umkrempeln und sagen: Kommt jetzt damit klar. Aber ich finde, dass man das große Ganze sehen muss: Wenn wir uns nicht jetzt um die Klimakrise kümmern, weil es irgendjemandem nicht passt oder Konzerne benachteiligt werden, dann verspielen wir unsere Zukunft. Die wortwörtliche Rettung der Menschheit ist mehr wert als Profit.

Die Landesregierung will die Leistung aus Windenergie bis 2030 verdoppeln, jene aus Sonnenenergie sogar verdreifachen. Für Dächer von Gewerbe-Neubauten wird es eine Solarpflicht geben. Das könnte Klimaschützern ja gefallen oder?

Fredrich: Das klingt natürlich ganz gut, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das gar nicht so viel: 2019 konnte man in Rheinland-Pfalz mit dem Strom aus Photovoltaikanlagen den Bedarf von einer halben Million Haushalten decken. Da sollte man noch mehr machen.

Was sagen Sie zu den Bedenken von Naturschützern, Windräder in Wäldern zu errichten?

Fredrich: Ich verstehe das. Das ist natürlich ein Problem, aber was ist die Alternative? Kohle und Atom. Da hätte ich lieber Windparks. Natürlich muss man versuchen, so wenig Natur wie möglich dabei zu schädigen. Da lassen sich aber Lösungen finden.

Dann gibt es die Bedenken: Deutschland erlässt strenge Regeln und benachteiligt seine Wirtschaft, während andere auf diesem Planeten noch immer treiben, was sie wollen ...

Fredrich: Deutschland ist ein unglaublich mächtiges Land. Wir haben einen sehr großen politischen Einfluss und wir müssen es zumindest versuchen. Wenn wir jetzt gute Klimapolitik betreiben, dann wird es Deutschland auch wirtschaftlich auf lange Sicht besser gehen.

Was tun Sie in Ihrem eigenen Leben, um das Klima zu schützen?

Fredrich: Ich bin Vegetarierin. Und ich versuche auch, Eier von guten Bauern zu kaufen und wenig Plastik zu verbrauchen, nicht zu viel Auto zu fahren. Und wenn ich in Urlaub möchte, gucke ich: Muss ich fliegen? Und wenn ich fliege, dann fliege ich dafür zum Beispiel im nächsten Jahr nicht. Bei Textilien versuche ich auch darauf zu achten. Es ist ja Wahnsinn, wie viel Wasser für ein T-Shirt gebraucht wird. Ich habe das Privileg, mich fragen zu können, wo kaufe ich mein Essen, wo kaufe ich meine Kleidung, aber das kann man auch nicht von jedem erwarten. Jeder sollte einfach das tun, was er tun kann. Second-Hand-Shopping geht natürlich auch. Und wir haben zu Hause Ökostrom. Der ist auch nicht viel teurer als normaler Strom.

Einer der größten Übeltäter beim privaten CO 2 -Fußabdruck ist aber ja nicht das Plastik, sondern die Heizung. Und da ist viereckiges Geld nötig, um etwas daran zu ändern. Wie heizen Sie?

Fredrich: Das Haus, in dem ich wohne, wird mit Gas geheizt. Ich finde generell, wenn Leute mit Öl oder Gas heizen, dann kann man ihnen da keinen Vorwurf draus machen. Da ist es Aufgabe des Staates, denen, die sich keinen Umbau leisten können, unter die Arme zu greifen.

Ihr Plädoyer?

Klima-Demo in Berlin. Für viele junge Menschen ist Klimaschutz auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Foto: dpa/Jens Büttner