später lesen Invasive Nagetier-Art: Nutrias bereiten erste Probleme FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Die aus Südamerika stammenden Nutrias bereiten erste Probleme in Rheinland-Pfalz. Die Deichmeisterei Speyer berichtet laut Umweltministerium in Mainz, dass die Stabilität der direkt am Fluss liegenden Deiche durch die Erdhöhlen der Nagetiere gemindert sein kann. In Neustadt an der Weinstraße ist die Stadtverwaltung besorgt, weil sich in einer Gasse gleich 14 Nutrias angesiedelt haben. Sie fürchtet, dass Kinder gebissen und mit Salmonellen und Trichinen infiziert werden könnten. dpa