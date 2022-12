Auto : Investorensuche für Ford in Saarlouis läuft weiter

Saarlouis Die rund 4500 Beschäftigten des Ford-Werkes in Saarlouis blicken noch immer in eine ungewisse Zukunft.

Ford-Deutschland-Chef Martin Sander hatte Mitte Dezember in einem Schreiben an die Belegschaft mitgeteilt, dass es noch keinen Käufer oder Interessenten gebe, „bei dem wir mit Sicherheit davon ausgehen können, in weiterführende Verhandlungen eintreten zu können“. Aktuell könne Ford „die Zusage für 500 bis 700 Ford-Beschäftigte in Saarlouis bekräftigen“. Auch gebe es Beschäftigungsmöglichkeiten am Standort Köln.