Inzidenz bei 72,5 - Ministerium: Situation entspannt

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Berlin/Saarbrücken Trotz umfangreicher Lockerungen ist die Corona-Situation im Saarland entspannt. Zwar stieg die Inzidenz zuletzt an. Doch die Gesundheitsministerin verweist auf die anderen Kennziffern.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland ist auch am Montag gestiegen. Nach Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (Stand 3.23 Uhr) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 72,5, nach 71,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 29 weitere Corona-Fälle registriert.

„Die aktuelle Situation im Saarland ist, gemessen an den Inzidenzen in anderen Bundesländern, glücklicherweise eine deutlich bessere“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Montagabend. Die relativ niedrige Inzidenz zeige, dass „die Lage von Land zu Land unterschiedlich bewertet werden muss“. Die hohe Impfquote bei verhältnismäßig geringer Inzidenz im Saarland belege, dass die Impfung vor Ansteckung und schweren beziehungsweise tödlichen Verläufen schütze.