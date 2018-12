später lesen Iris Berben wird mit Ophüls-Ehrenpreis ausgezeichnet FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Twittern

Teilen



Für ihre Verdienste um den Kinonachwuchs wird die Schauspielerin Iris Berben beim Festival „Max Ophüls Preis“ mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Berben leiste nicht nur als Schauspielerin Großes, sondern zeige mit ihrer Arbeit in der Deutschen Filmakademie auch immer wieder Flagge, sagte die Festivalchefin Svenja Böttger am Mittwoch in Saarbrücken. dpa