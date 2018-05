später lesen ISB rechnet mit weiter wachsender Wohnraumförderung FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Vor dem Hintergrund des vor allem in Städten angespannten Wohnungsmarktes rechnet die Förderbank ISB mit einem weiter wachsenden Geschäft der Wohnraumförderung. Priorität habe unter anderem bezahlbarer Mietwohnraum in den Schwarmstädten und deren Einzugsgebieten, teilte die ISB am Dienstag in Mainz mit. dpa