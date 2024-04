Flutkatastrophe ISB: Unternehmen sollen Anträge zum Wiederaufbau stellen

Durch die Flutkatastrophe 2021 geschädigte Unternehmen sollten nach Auskunft der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) ihre Anträge auf Wiederaufbauhilfe bis zum Jahresende stellen. „Nach der derzeitigen Regelung endet die Antragsfrist für Unternehmen aus europarechtlichen Gründen am 31. Dezember 2024“, teilte die ISB am Montag mit. Die Landesregierung stehe für eine mögliche Verlängerung der Frist zwar in Gesprächen mit der EU-Kommission, diese seien jedoch ergebnisoffen.