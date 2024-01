Rechtsextremismus Trierer Experte warnt vor AfD in Rheinland-Pfalz

Das vor einer Woche bekannt gewordene Treffen radikaler Rechter in Potsdam beschäftigte am Donnerstag auch den Bundestag. Auf Antrag der Ampel-Koalition fand dazu eine Aktuelle Stunde statt. Eine zentrale Rolle spielte die Debatte über ein Verbot der AfD, die in den vergangenen Tagen an Fahrt aufgenommen hat.