Jäger erlegen mehr Rehe und Co. in Rheinland-Pfalz

Zwei Rehe laufen am frühen Morgen bei Nebel über ein Feld. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Gensingen Jäger haben im zurückliegenden Jagdjahr so viel Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild wie noch nie in Rheinland-Pfalz geschossen. Insgesamt seien 102 502 Tiere erlegt worden, teilte der Landesjagdverband in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) am Donnerstag mit.

