Jagdunfall am Kröver Berg: Verletzter in Klinik

Der Rettungshubschrauber der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF). Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Archivbild.

Kröv Bei einem Jagdunfall in Kröv an der Mosel ist ein Teilnehmer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bekam er am Samstag bei einer Treibjagd den Splitter eines Projektils ab, das auf ein Wildschwein abgefeuert worden war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa