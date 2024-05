Bundesliga „Jagen, jagen, jagen“: Mainzer Endspurt um Platz 15

Bo Henriksen sprühte am späten Abend mal wieder vor Energie. Dass sein FSV Mainz 05 beim 1:1 in Heidenheim einen riesigen Schritt im Abstiegskampf verpasste, wollte der impulsive Däne so gar nicht groß thematisieren. Stattdessen richtete er den Blick direkt auf die entscheidenden drei Wochen, die nun anstehen. „Wir müssen weiter jagen, jagen, jagen. Ich vertraue den Spielern. Sie geben alles, was sie haben. Was können wir uns mehr wünschen?“, sagte Henriksen.