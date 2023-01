Glücksspiele : Jahresbilanz 2022: Neun Lotto-Millionengewinne im Land

Koblenz Neun Glückspilze haben 2022 beim Lotto Rheinland-Pfalz mindestens eine Million Euro gewonnen - genauso viele wie auch 2021 und 2020. Das teilte die Lottogesellschaft des Landes in Koblenz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Rekordgewinn 2022 in Rheinland-Pfalz ging im November an einen Tipper aus der Südwestpfalz: Beim Eurojackpot ergatterte er exakt 4.865.344 Euro. Bei der gleichen Zahlenlotterie gewann im Dezember ein Glückspilz aus dem Rhein-Pfalz-Kreis rund 3,16 Millionen Euro. Platz drei belegte ebenfalls beim Eurojackpot mit fast drei Millionen Euro im Juli ein Tipper aus dem Raum Koblenz.

Wegen eines Hackerverdachts hatte Lotto Rheinland-Pfalz kürzlich erstmals vorübergehend den Zugang zur eigenen Internetseite gesperrt: Es sei um automatisierte nächtliche Zugriffsversuche wohl aus dem Ausland gegangen. „Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für einen Datenabfluss“, sagte Lottosprecher Buch am Mittwoch. „Es sind Maßnahmen ergriffen worden, um den Zugang zum Internetauftritt noch sicherer zu machen.“ Außer der sogenannten Neujahrsmillion biete Lotto Rheinland-Pfalz alle Glücksspiele auch im Internet an. Ansonsten gibt es landesweit rund 900 Annahmestellen etwa in Supermärkten und Dorfläden.

Lotto Niedersachsen als federführende Gesellschaft im Deutschen Lotto- und Totoblock kündigte unterdessen den Beginn einer neuen Ära am 18. Januar 2023 an: „Im umgestalteten Ziehungsstudio in Saarbrücken kommen neue Ziehungsgeräte für Lotto 6 aus 49 und die Superzahl sowie neue Lottokugeln zum Einsatz.“ Die aktuellen Maschinen gingen nach gut 60 Jahren in den Ruhestand - zugunsten von Transparenz: „Durch die Vergrößerung der Ziehungstrommel sowie eine zusätzliche Kamera, die erstmalig auch das Innere der Lottoziehung in der Ziehungstrommel filmt, können alle Zuschauer den Ziehungsvorgang noch besser nachvollziehen.“