Januar-Daten für Arbeitsmarkt werden vorgelegt

Die Bundesagentur für Arbeit informiert heute in Kaiserslautern über den Januar-Trend auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt. Im Dezember war die Arbeitslosenzahl im Land nach vier Rückgängen in Folge leicht gestiegen. Offiziell hatten 98 716 Männer und Frauen keine Stelle, das waren 1523 oder 1,6 Prozent mehr als im November. Die zuständige Regionaldirektion hatte das Plus mit der Jahreszeit begründet. Der Anstieg sei aber geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,4 Prozent im November auf 4,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 4,9 Prozent gelegen. dpa