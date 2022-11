Führungskräfte sensibilisieren : Eine „zufällige“ Begegnung, ein „dummer Spruch“: Bei sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz geht es immer um Macht

"Ich helfe mal eben ..." Ob gedankenlos, gut gemeint oder gezielt einschüchternd – so ein Verhalten am Arbeitsplatz ist übergriffig. (Symbolbild) Foto: Pütz Karin

Trier Die Arbeitsagentur und der Notruf Trier bieten in einem Workshop Hilfe und Tipps für Betroffene und Vorgesetzte an. Es geht um sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Welche Situationen übergriffig sind und wo es Unterstützung gibt.