Jeder dritte Betrieb sucht noch Auszubildende

Mainz Die gewerblichen Betriebe in Rheinland-Pfalz suchen händeringend nach Auszubildenden. Im vergangenen Jahr konnten 30,6 Prozent der Betriebe nicht alle Ausbildungsplätze besetzen, wie die IHK-Arbeitsgemeinschaft am Dienstag in Mainz mitteilte.

„Wir erwarten auch in diesem Jahr eine Zunahme unbesetzter Ausbildungsplätze“, sagte der für Ausbildungsfragen zuständige Geschäftsbereichsleiter der IHK Pfalz, Michael Böffel. Seit 2010 habe sich die Zahl der offenen Ausbildungsplätze verdreifacht.