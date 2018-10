später lesen Jeder Rheinland-Pfälzer produziert 531 Kilo Abfall im Jahr Teilen

Twittern

Teilen



Im Laufe eines Jahres hinterlässt jeder Mensch in Rheinland-Pfalz im Durchschnitt 531 Kilogramm an Haushaltsabfällen - so viel wie in keinem anderen Bundesland. Diese Zahl ermittelte das Statistische Landesamt in Bad Ems für das Jahr 2016. Davon entfielen etwa jeweils ein Drittel auf organische Abfälle wie Biomüll, Wertstoffe wie Verpackungen und Glas sowie den restlichen Haus- und Sperrmüll. dpa