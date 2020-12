Rheinland-Pfalz : Besonders viele Corona-Tote in Heimen

Mainz Rund ein Viertel aller Todesfälle im Land betreffen Senioreneinrichtungen. Wie die Politik handelte.

Offenbar griffen aber die Schutzmaßnahmen, die Bätzing-Lichten­thäler zu Beginn der zweiten Welle einführte, besser als die Ideen aus dem Frühjahr und dem Sommer. Der Anteil der Corona-Toten, die zuvor in Altenheimen gelebt haben sank in der Zeit von Oktober bis zum 22. Dezember im Vergleich mit den Monaten zuvor von eben jenen 34 Prozent auf 22 Prozent. Im Mittelwert ergeben sich so die 25 Prozent. Im Vergleich zum Nachbarbundesland Hessen schützt das Land seine älteren Menschen damit vergleichsweise gut. In Hessen lag der Anteil der Heimbewohner an der Gesamtzahl der Corona-Toten während der ersten Corona-Welle laut dem zuständigen Regierungspräsidium Gießen bei 40 Prozent – und damit höher als in Rheinland-Pfalz. Im November, als die Werte links des Rheins gedrückt wurden, explodierten sie in Hessen: Zwei von drei Corona-Toten steckten sich in Heimen an (63 Prozent).