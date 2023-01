Studie : Jedes fünfte Kind in Rheinland-Pfalz von Armut bedroht

Mainz Mehr als jedes fünfte Kind in Rheinland-Pfalz ist einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge von Armut bedroht. Insgesamt waren 143 647 und damit rund 21 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren im Jahr 2021 armutsgefährdet, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Bertelsmann Stiftung hervorgeht.

Mit Hilfe von Daten der Bundesagentur für Arbeit beschäftigten sich die Studienautoren auch mit dem Bezug von SGB II-Leistungen. In Rheinland-Pfalz wuchsen den Ergebnissen zufolge im Juni 2022 12 Prozent der Kinder mit Grundsicherung auf. In ganz Deutschland lag die Quote bei 13,9 Prozent. Kinder und Jugendliche gelten als armutsgefährdet, wenn sie in Haushalten leben, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte in Deutschland beträgt.