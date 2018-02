Jedes Jahr fliehen etwa 23 Gefangene bei Aus- oder Freigang

Durchschnittlich 23 Gefangene pro Jahr fliehen in Rheinland-Pfalz bei einem Aus- oder Freigang. Als Freigang bezeichnet die Justiz eine regelmäßige Beschäftigung außerhalb des Gefängnisses. Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 12. Januar 2018 entkamen insgesamt 162 Häftlinge, wie Justizminister Herbert Mertin (FDP) in Mainz auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsopposition mitteilte. Allerdings habe es von 2011 bis 2017 insgesamt 409 649 sogenannte Lockerungen wie einen Ausgang gegeben. Bezogen auf diese große Zahl sei „die Nichtrückkehr mit circa 0,04 Prozent ein seltenes Ereignis“. dpa

Lockerungen mit und ohne Begleitung sollen Gefangene auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach ihrer Entlassung vorbereiten. Mertin erklärte: „Aus dem Erprobungscharakter der Lockerungen ergibt sich das immanente Risiko, dass Gefangene Lockerungen missbrauchen.“

Aus geschlossenen Gefängnissen ist von 2011 bis zum 12. Januar 2018 laut Mertin kein einziger Häftling getürmt. „In diesem Zeitraum sind 16 Gefangene aus Einrichtungen des offenen Vollzuges und aus öffentlichen Krankenhäusern entwichen“, ergänzte der Minister. Einem Häftling gelang im selben Zeitraum die Flucht bei einem Gefangenentransport. Das war 2015. Der Mann saß in der Haftanstalt Frankenthal. Die Zahl der entflohenen Häftlinge, die bis heute nicht zurückgekehrt sind, gab Mertin mit lediglich vier an.

Ein anderes Gebiet sind Fluchten von eingeschränkt oder gar nicht schuldfähigen Straftätern aus psychiatrischen Kliniken. Schlagzeilen machte ein Mörder, der aus einer solchen Einrichtung in Andernach floh und am vergangenen Freitag der Polizei in Bayern ins Netz ging.

