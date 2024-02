Bundesliga „Jedes Spiel ein Finale“: Henriksen impft Siegeswillen ein

In der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müsse der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga mit dem gleichen Willen agieren wie zuletzt in Leverkusen. Zwar unterlagen die Mainzer beim Tabellenführer mit 1:2, doch die Leistung stimmte. „Wenn man so früh in Rückstand gerät und direkt zurückschlagen kann, sind das die Eigenschaften, auf denen man aufbauen kann“, sagte Henriksen.