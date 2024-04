Bauernverband Jedes vierte Ei stammt aus der Region

Die übrigen Eier kommen aus den nördlichen Bundesländern sowie Belgien und den Niederlanden. In Rheinland-Pfalz leben laut Verband 68 Prozent der Hühner in Bodenhaltung und rund 32 Prozent in Freilandhaltung. Jährlich werden in Deutschland rund 19,9 Milliarden Eier verbraucht.