Vertritt 30.000 Firmen Nach 170 Jahren führt erstmals eine Frau die Industrie- und Handelskammer Trier

Welch ein Überraschungscoup in der fast 170-jährigen Geschichte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier! Ab dem kommenden Jahr wird Jennifer Schöpf-Holweck Hauptgeschäftsführerin der Kammer mit ihren 30.000 Mitgliedsunternehmen aus den verschiedensten Branchen und einer der zentralen wirtschaftspolitischen Institutionen der Region. Die 36-Jährige ist damit nicht nur eine der jüngsten Kammer-Leitungen in der ganzen Bundesrepublik, sondern auch die erste Frau in diesem Spitzenamt in der langen Historie der Trierer Unternehmervertretung.