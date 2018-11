Jens Münster neuer Vorsitzender der Jungen Union in RP

Die Junge Union in Rheinland-Pfalz hat Jens Münster zu ihrem neuen Landesvorsitzenden gewählt. Der 28-Jährige war bisher bildungspolitischer Sprecher der CDU-Jugendorganisation und setzte sich bei der Wahl am Samstag gegen Marc Philipp Janson, Mitglied des JU-Deutschlandrats, durch. dpa

Nach Angaben eines Sprechers ist Münster Doktorand an der Gutenberg-Universität in Mainz, die Bildungspolitik sei eines seiner Hauptanliegen. Er ist JU-Kreisvorsitzender in Cochem-Zell.

Beim Landestag in Neustadt hatte der bisherige Vorsitzende, Johannes Steiniger, nicht mehr für den Vorsitz kandidiert. Er hatte seit 2010 die CDU-Jugendorganisation geleitet. Am Sonntag soll in Neustadt auch CDU-Vizechefin Julia Klöckner sprechen. Klöckner hat schon erklärt, sie wolle nicht Nachfolgerin von Angela Merkel als Parteichefin werden. Der Landestag der JU steht unter dem Motto „Stadt. Land. Leben.“

Landestag JU RLP 2018