Jesus-Figur aus Krippe in der Kirche gestohlen FOTO: Ralf Hirschberger

Aus einer Weihnachtskrippe in der Kirche St. Maximin in Koblenz-Horchheim ist die Jesus-Figur verschwunden. „Die ist gestohlen worden, das steht definitiv fest“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. dpa