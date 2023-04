Kurz vor dem Start des Deutschland-Tickets Jetzt doch: 49-Euro-Ticket gibt es auch auf Papier

„Grundsätzlich wird das Deutschlandticket digital angeboten – also per App oder auf einer Chipkarte.“ So steht es auf der Internetseite der Bundesregierung. Und so wollte es vor allem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der auch für Digitalisierung zuständig ist. Wissing wollte unbedingt, dass das 49-Euro-Ticket, das ab 1. Mai im gesamten Nahverkehr in Deutschland gilt, ein Handy-Ticket ist und kein Papier-Ticket. Ein digitales Deutschlandticket sei ein wichtiger Schritt für die weitere Digitalisierung Öffentlichen Nahverkehrs, begründet die Bundesregierung die Ablehnung des Papier-Tickets.