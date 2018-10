Jo Leinen für SPD Saar auf Platz eins der Europawahl-Liste

Die SPD im Saarland setzt erneut auf Jo Leinen als Spitzenkandidat für die Europawahl. Ein Landesausschuss nominierte den 70-Jährigen am Dienstagabend in Eppelborn. Der frühere Saar-Umweltminister ist seit 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments. dpa

SPD-Landeschefin Anke Rehlinger sagte, Leinen sei ein „starkes Gegengewicht“ zu Rechtspopulisten. „Niemand in Europa wird zukünftig in der Lage sein, die drängenden Fragen national zu beantworten, genau deshalb brauchen wir erfahrene Politiker wie ihn.“ In einer Resolution fordert die SPD Saar, dass die soziale Dimension in der EU mehr Gewicht bekommt. Ein Parteitag entscheidet im Dezember über die Reihenfolge der SPD-Bewerber auf der Bundesliste.

