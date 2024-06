Abgang im Chaos Wie die Freien Wähler sich selbst zerlegten – und warum es auch an Joachim Streit lag

Wenn Parteien zum ersten Mal in den Landtag einziehen, hat das für politische Beobachter etwas Charmantes an sich. Abläufe sind noch nicht so eingeübt, die Sprache etwas ungeschliffener und der Betrieb weniger ritualisiert. Die Freien Wähler haben sich deshalb selbst gern als politisches Start-up bezeichnet. Tatsächlich hat die kleinste Fraktion im Landtag den Betrieb in der Landeshauptstadt immer wieder aufgemischt. Allen voran gelang das Stephan Wefelscheid - mit seinem Fleiß, seinen Spitzen und seiner Akribie im Untersuchungsausschuss. Vor seiner Europa-Nominierung vor gut einem Jahr sagte Joachim Streit deshalb, das Start-up habe Laufen gelernt - auch ohne ihn. Und: Wefelscheid sei die Zukunft. Beides sollte nicht zutreffen. Wefelscheid spielt künftig keine Rolle mehr. Und die Fraktion humpelt mehr denn sie geht.