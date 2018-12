später lesen Jobabbau: Ford sieht keinen Bruch von Vereinbarungen FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Der Autobauer Ford hat nach dem angekündigten Stellenabbau in Saarlouis den Vorwurf des Bruchs einer zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ausgehandelten Vereinbarung zurückgewiesen. Diese gelte zwar noch bis Mai 2022, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Köln mit. dpa