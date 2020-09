Jost: Bekämpfung der Schweinepest „nationale Aufgabe“

Saarbrücken Bei dem Treffen der Agrarminister von Bund und Ländern ist die Afrikanische Schweinepest das Top-Thema. Nach dem Ausbruch der Tierseuche in Brandenburg geht es vor allem um Schadensbegrenzung.

Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) ist nach Ansicht des saarländischen Agrarministers Reinhold Jost (SPD) eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“. „Wichtig ist, dass wir uns über die nationale Tragweite dieser Herausforderung klar werden“, sagte Jost als Vorsitzender der Agrarministerkonferenz der Länder vor einem Treffen der Ministerrunde an diesem Donnerstag und Freitag in Weiskirchen (Saarland) der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich habe die ASP „gesamtgesellschaftliche Auswirkungen“, weil sie bereits zu „Marktverwerfungen“ geführt habe.

Am 10. September war der bundesweit erste ASP-Fall bei einem in Brandenburg gefundenen Wildschwein bestätigt worden. Mittlerweile ist die für Menschen ungefährliche Tierseuche bei 20 toten Wildschweinen in dem Bundesland nachgewiesen worden. Hausschweine sind bisher nicht betroffen. In Polen grassiert das hochansteckende Virus schon länger.