Jost kritisiert Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes

Der Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz, Reinhold Jost (SPD), hat einen Brief des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) an 1,5 Millionen Besitzer von Diesel-Autos kritisiert. Wenn das Amt für Umtauschangebote und Preisnachlässe von Autoherstellern werbe, „dann ist das weder aus Sicht der Verbraucher noch aus Sicht des Umweltschutzes eine akzeptable Lösung“, teilte der saarländische Minister für Umwelt und Verbraucherschutz am Montag in Saarbrücken mit. dpa