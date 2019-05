später lesen Jost sagt Waldbesitzern Hilfen im Kampf gegen Borkenkäfer zu Teilen

Das saarländische Umweltministerium will private und kommunale Waldbesitzer bei der Bekämpfung des Borkenkäfers unterstützen. Man bereite entsprechende Förder- und Beratungsangebote vor, teilte das Ministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit. dpa