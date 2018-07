später lesen Jost: Waldbewirtschaftung im Saarland ist Vorreiter Teilen

Der saarländische Umweltminister Reinhold Jost (SPD) hat Kritik widersprochen, dass im Saarland zu viel Raubbau am Wald betrieben werde. „Jedes Jahr wächst volumen- und flächenmäßig mehr Holz nach, als entnommen wird“, sagte er am Mittwoch beim Sommergespräch mit Journalisten in Saarbrücken. dpa