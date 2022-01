Journalist wird Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis

Simmern Bei der Landratswahl im Rhein-Hunsrück-Kreis hat sich der Zeitungsredakteur Volker Boch (unabhängig) im zweiten Anlauf durchgesetzt. Boch erhielt bei der Stichwahl am Sonntag laut Kreisverwaltung 56,04 Prozent der Stimmen.

Bei der ersten Runde der Landratswahl am 16. Januar war der Abstand zwischen beiden Kandidaten gering gewesen: Klein erhielt damals 35,5 Prozent und Boch 34,2 Prozent der Stimmen. Als weitere Kandidaten angetreten waren seinerzeit Roger Mallmenn (Linke), Koch und Sportwissenschaftler, sowie Landwirtin und Unternehmerin Rita Lanius-Heck (unabhängig). Sie führt seit dem Wechsel des Amtsinhabers Marlon Bröhr (CDU) in den Bundestag 2021 als Erste Beigeordnete die Geschäfte der Kreisverwaltung. Mallmenn erhielt in der ersten Runde 3,1 und Lanius-Heck 27,2 Prozent.