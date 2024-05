Produktneuheit bei Tabakriese Neuer JTI-Tabakerhitzer: Eigene Konkurrenz zur Kippe?

Kein Rauch, aber Tabak: Mit dieser kurzen Beschreibung seines neuen Tabakerhitzers Ploom X will der Tabakproduzent Japan Tobacco International (JTI) mit seinem größten Deutschland-Standort in Trier nun den Markt der Tabakkonsumenten revolutionieren. Nachdem Philip Morris und British American Tobacco (BAT) solche Produkte schon vor einigen Jahren auf den Markt gebracht haben, ist JTI als dritter internationaler Konzern nun seit diesem Monat vom Rheinland aus in der Bundesrepublik aktiv.