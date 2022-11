Schwere Vorwürfe gegen Ex-Chef der Jungen Union : „Grapscher-Affäre“ beim CDU-Nachwuchs im Saarland

Exklusiv Nach dem überraschenden Rücktritt des Vorsitzenden der Jungen Union (JU) im Saarland, Frederic Becker, werden jetzt brisante Hintergründe bekannt. So hatten mehrere weibliche Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation Becker zuvor Anzüglichkeiten und ungewollte Berührungen vorgeworfen.

Die Spitze der CDU Saar hat sich in den vergangenen Tagen intensiv mit Vorgängen bei ihrem Parteinachwuchs beschäftigt. „Ich wurde am Wochenende über Vorwürfe gegen den Landesvorsitzenden der Jungen Union informiert“, sagt der Generalsekretär der CDU Saar, Frank Wagner, gegenüber der SZ. Er habe dann unmittelbar mit verschiedenen Beteiligten gesprochen.

Vorwürfe gegen den JU-Vorsitzenden im Saarland

Die Darstellungen waren für den Generalsekretär offensichtlich glaubwürdig und eindeutig. Er und der CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani kamen jedenfalls noch am Wochenende zu der Erkenntnis, dass sie ein solches Verhalten in der CDU und ihrer Nachwuchsorganisation nicht dulden werden.

„Grapscher-Affäre“ in der CDU-Jugendorganisation

„Ich habe dem Landesvorsitzenden der Jungen Union den sofortigen Rücktritt nahe gelegt, den er dann am Montagabend mitgeteilt hat“, so CDU-Generalsekretär Wagner.

Weder JU noch CDU machten Rücktritt zunächst öffentlich

Diese Mitteilung erfolgte aber nur in einer knappen internen E-Mail von Becker an den Landesvorstand der Jungen Union: „Mit dieser Mail teile ich Euch mit, dass ich das Amt des Landesvorsitzenden der JU Saar mit sofortiger Wirkung niederlege. Diese Entscheidung treffe ich aus gesundheitlichen sowie persönlichen Gründen“.

Die Nachricht an seine Vorstandskollegen, die der SZ vorliegt, beendete er mit den Worten „Ich bitte Euch von persönlichen Nachfragen abzusehen“. Weder JU Saar noch CDU Saar machten den Rücktritt zunächst öffentlich.

Keine Stellungnahme von Ex-JU-Chef Becker zu Vorwürfen

Erst auf Nachfrage der SZ bestätigte am Dienstag der Sprecher der CDU Saar, Alexander Szliska, den Rücktritt. Auch er verwies auf „persönliche und gesundheitliche Gründe“. Becker hat sich für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen trotz mehrfacher Anfragen nicht bei der SZ gemeldet. Er stehe für Rückfragen nicht zur Verfügung, da er erkrankt sei, so CDU-Sprecher Szliska.

Parteiintern wurde das Krisenmanagement und die Kommunikation in der Sache auch kritisiert. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass etwas vertuscht werde. Generalsekretär Wagner versprach jetzt „größtmögliche Transparenz“. Es müssten aber die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen geschützt werden.

Becker war erst im Mai zum JU-Chef gewählt worden

Der 31 Jahre alte und am Montagabend zurückgetretene Frederic Becker war erst im Mai 2022 zum Vorsitzenden der JU Saar gewählt worden. Der Betriebswirt hatte schon früh in seiner Partei und einem Ministerium Karriere gemacht. So arbeitete er als Leiter der Pressestelle, persönlicher Referent und Leiter des Ministerbüros für die frühere Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).