JU setzt Deutschlandtag mit Spahn, Söder und Laschet fort

Saarbrücken Die Junge Union (JU) setzt ihren dreitägigen Deutschlandtag heute mit einem regelrechten Schaulaufen möglicher Kanzlerkandidaten fort. Am Vormittag werden Gesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Chef Markus Söder vor den rund 1000 Delegierten und Gästen in Saarbrücken sprechen.

Nach einer Diskussionsrunde mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu den umstrittenen Klimavorschlägen der Bundesregierung will am Nachmittag auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet eine Rede halten.

Der im vergangenen Jahr im internen Rennen um den CDU-Vorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer unterlegene Spahn wird vom Unions-Nachwuchs traditionell begeistert empfangen. Wie Laschet, Söder und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz gilt er als möglicher Kanzlerkandidat der Union. Merz wollte bereits am Freitagabend vor der Jungen Union sprechen. Am Sonntag wurde eine Rede von Kramp-Karrenbauer erwartet. Die CDU-Vorsitzende ist auch parteiintern wegen schlechter Umfragewerte unter Druck. Sie will sich nach ihrer Rede einer Diskussion mit den JU-Delegierten stellen.