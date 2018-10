später lesen Jubel für niederländisches Königspaar in Trier FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Das niederländische Königspaar ist am zweiten Tag seiner Deutschland-Visite von mehr als hundert royalen Fans in Trier gefeiert worden. Lautstark jubelten sie Willem-Alexander und Máxima am Donnerstag zu, als diese am einst römischen Stadttor Porta Nigra eintrafen. dpa