Fußball Jubel in Fürth nach Last-Minute-Siegtor von Wagner

Nach dem Last-Minute-Tor von Matchwinner Robert Wagner tief in der Nachspielzeit fielen alle bei der SpVgg Greuther Fürth in einen kollektiven Jubelrausch. Die Franken beendeten am Freitagabend mit dem 2:1 (0:1) gegen den abstiegsbedrohten DFB-Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern ihre Sieglos-Serie der vergangenen Wochen. „Das löst natürlich schon was aus“, sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger zu auch seinem Emotionsausbruch nach dem Siegtor. Er lobte Doppelpacker Wagner: „Der haut sich rein.“